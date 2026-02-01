Familie in Lebensgefahr! Sensor warnt Retter vor Giftgas

Großeinsatz am Sonntagnachmittag in der Loofter Straße in Christinenthal (Kreis Steinburg). Als Rettungsdienst und Notarzt zu einem Einsatz in ein Mehrfamilienhaus gerufen werden, schlägt auf einmal der Kohlenmonoxid-Warner der Rettungskräfte Alarm.

Nach Angaben von Rettungsdienst-Sprecher Christian Mandel wurden die Helfer um kurz vor 12 Uhr zu einem vermeintlichen Routineeinsatz gerufen: Ein Mann klagte über körperliches Unwohlsein, Auslöser unbekannt. Beim Betreten der Räumlichkeiten schrillte dann jedoch der CO-Warner an dem Notfallrucksack und warnte die Kräfte vor einem hohen Kohlenmonoxidgehalt in der Luft. Zwei weitere Familienangehörige seien zum Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung gewesen, auch ihnen ging es nicht gut.

Hohe Kohlenmonoxid-Werte: Haus wurde geräumt

Umgehend wurde das Haus geräumt und Fenster geöffnet, um das giftige Gas zu vertreiben. Außerdem wurden umliegende Feuerwehren an die Einsatzstelle gerufen, um den Ursprung des Gasaustritts festzustellen. Bei den Messungen der Helfer wurde nach Angabe des Pressesprechers anfangs ein Wert von 900 ppm (parts per million, auf deutsch „Teile pro Million“: Maßeinheit für Stoffkonzentrationen in Gasen, Flüssigkeiten oder Feststoffen) festgestellt, wenige Minuten nach den ersten Lüftungsmaßnahmen zeigte das Gerät immer noch einen Wert von 400 ppm an. Der Acht-Stunden-Grenzwert für Innenräume liegt bei lediglich 8 ppm.

Bei so hohen Werten besteht absolute Lebensgefahr und die Personen müssen aus dem Gefahrenbereich, so Christian Mandel von der RKiSH. Die Ursache für den Gausaustritt konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ein Defekt an der Ölheizung sei jedoch nicht auszuschließen – die Polizei ermittelt. Die Feuerwehrleute hatten das Haus unter Atemschutz betreten und die betroffene Heizung abgeschaltet. Außerdem wurde der Heizungs-Notdienst für weitere Maßnahmen hinzugezogen.

Drei Menschen kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus, so Mandel. „So ein Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig Warnsysteme an den Notfallrucksäcken sind.“