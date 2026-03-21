Falscher Polizist gesucht – Seniorin um Schmuck und Bargeld gebracht

Die Masche, sich als Polizist auszugeben, ist bekannt. Doch leider schaffen es die Täter immer wieder, ihre Opfer um Geld und Schmuck zu bringen. So wie in einem Fall in Heide (Kreis Dithmarschen). Die Polizei ist einem der Täter auf der Spur – und hat nun ein Phantombild veröffentlicht.

Diverse Male versuchten die Betrüger, Senioren in Heide zu überlisten. Zwischen dem 7. und 9. März riefen sie ihre potenziellen Opfer an und gaben sich als Polizisten aus. Sie sprachen von Einbrüchen in der unmittelbaren Nachbarschaft und davon, dass Wertgegenstände in Wohnungen nicht mehr sicher seien.

Falsche Polizisten in Heide: Seniorin (85) betrogen

Laut Polizei erkannten die meisten Senioren den Schwindel und legten auf – doch bei einer älteren Frau (85) hatten die Betrüger Erfolg. Sie klauten Bargeld und Schmuck, der genaue Wert ist nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Hungerlöhne: Yevhen A. schuftete auf der Westfield-Baustelle für vier Euro Stundenlohn

Yevhen A. schuftete auf der Westfield-Baustelle für vier Euro Stundenlohn Kulturbehörde verpennt Frist: Nun sind 20 Millionen Euro Fördergelder futsch

Nun sind 20 Millionen Euro Fördergelder futsch Detektivin Alina Rinker (21) räumt in der MOPO mit den Trenchcoat-Klischees auf

räumt in der MOPO mit den Trenchcoat-Klischees auf Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Der Glatzel-Knall und die Folgen beim HSV

Der Glatzel-Knall und die Folgen beim HSV 28 Seiten Plan 7: Ein Café, in dem alle Speisen lila sind & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Die Beamten suchen jetzt mit einem Phantombild nach einem der Männer, der sich als Polizist ausgegeben haben soll. Laut Polizei hat er dunkle Haare, ein rundliches Gesicht und war glatt rasiert. Er soll um die 40 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Betrugsmasche: Vorsicht bei dieser Abbuchung vom Konto!

Die Ermittler bitten um Hinweise. „Wer den Mann erkennt oder Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte umgehend melden“, sagte ein Polizeisprecher. Alle Hinweise an: Tel. (0481) 940. (dg)