Die Hamburger Schauspielerin Collien Fernandes kämpft seit Jahren gegen KI-generierte pornografische Bilder und Videos von ihr, die im Netz kursieren. Vor einer Woche erhob sie im „Spiegel“ schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann und machte ihn dafür verantwortlich. Die Ermittlungen laufen in Spanien, 2023 wanderte Fernandes nach Mallorca aus. Auch die Staatsanwaltschaft Itzehoe führte im Zusammenhang mit den Vorwürfen bereits Ermittlungen – und könnte diese auch bald wieder aufnehmen.





