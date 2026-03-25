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Collien Fernandes und ihr Ex-Mann Christian Ulmen: Der Fall Ulmen führt zu Demonstrationen gegen sexualisierter Gewalt gegen Frauen. (Fotomontage)

Collien Fernandes und ihr Ex-Mann Christian Ulmen. (Fotomontage) Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON

  • Itzehoe

paidFall Ulmen: Verwirrung um Ermittlungen in Itzehoe – das steckt dahinter

Die Hamburger Schauspielerin Collien Fernandes kämpft seit Jahren gegen KI-generierte pornografische Bilder und Videos von ihr, die im Netz kursieren. Vor einer Woche erhob sie im „Spiegel“ schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann und machte ihn dafür verantwortlich. Die Ermittlungen laufen in Spanien, 2023 wanderte Fernandes nach Mallorca aus. Auch die Staatsanwaltschaft Itzehoe führte im Zusammenhang mit den Vorwürfen bereits Ermittlungen – und könnte diese auch bald wieder aufnehmen.


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