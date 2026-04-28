Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr – bei der Kontrolle wird der Grund schnell klar

Im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Freitagabend ein Auto mehrfach von der Spur abgekommen, ein Frontalunfall wurde gerade so vermieden – wenig später zeigte der Alkoholtest ein erschreckendes Ergebnis.

In Schleswig hat eine stark alkoholisierte Autofahrerin am Freitagabend für gefährliche Situationen im Straßenverkehr gesorgt. Gegen 18 Uhr meldete eine Zeugin einen grauen Mercedes, der auf der Gottorfstraße wiederholt in den Gegenverkehr geriet.

Ein entgegenkommender Autofahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz darauf fiel der Wagen erneut auf: Beim Abbiegen in den Dannewerkredder touchierte die Fahrerin den Bordstein.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte die Polizei bei der 40-Jährigen einen Alkoholwert von fast drei Promille fest. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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Die Polizei sucht weitere Zeugen – insbesondere den Autofahrer, der in der Gottorfstraße ausweichen musste. (rei)