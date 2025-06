Auto fährt auf Lkw auf und fängt Feuer – Autobahn-Sperrung bei Hamburg

Am Freitagnachmittag ist auf der A23 bei Elmshorn (Kreis Segeberg) eine 32-jährige Autofahrerin auf einen Lastwagen aufgefahren. Als ihr Fahrzeug in Flammen aufging, hatte die Frau noch Glück im Unglück. Die Autobahn in Richtung Heide wurde gesperrt.

Laut Feuerwehr wurde die Einsatzzentrale um 13.57 Uhr über ein brennendes Fahrzeug auf der A23 in Richtung Norden informiert. Sofort rückten Löschfahrzeuge aus Elmshorn an. Die Einsatzstelle befand sich zwischen den Anschlussstellen Horst und Elmshorn.

Verletzter rettet sich aus brennenden Auto

Ein Fiat Punto war dort mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Danach prallte das Auto in die Schutzplanke und geriet in Brand. Die 32 Jahre alte Fahrerin konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug retten. Laut Zeugenaussagen reagierten Ersthelfer geistesgegenwärtig und halfen ihr dabei. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst betreut und in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, griff aber auf den Grünstreifen über.

Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei musste die A23 in beide Richtungen zeitweise voll sperren. Binnen kurzer Zeit bildete sich daraufhin ein Stau. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 04121-4092-0 zu melden.