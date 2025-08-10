Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Motorrad

In Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrradfahrer ereignet.

Nach Angabe der Polizeileitstelle Elmshorn kam bei der Kollision auf einer Kreuzung ein 45-Jähriger ums Leben. Der Radfahrer soll von Rettungskräften reanimiert worden sein, verstarb aber vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Kreuzung für Dauer der Unfallaufnahme gesperrt

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Tensbüttel-Röst im Einsatz, um bei den Maßnahmen zu unterstützen. Ein Sachverständiger wurde für die Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. Für die Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich Tensbütteler Straße/Ecke Albersdorfer Straße über Stunden gesperrt.