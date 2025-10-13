Fahrerflucht nach Unfall: Mann von Polizei festgenommen

Erst krachte es, dann fuhr er davon: Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Unfall in Reinbek. Ein Beteiligter ergriff prompt die Flucht. Wie der Polizei die Festnahme gelang.

Der Unfall passierte um 15.05 Uhr auf der Möllner Landstraße in Neuschönningstedt, einem Stadtteil von Reinbek. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Audi an einer Ampel auf das Auto vor ihm auf, das von einer 35-jährigen Frau gefahren wurde. Daraufhin ergriff der Fahrer mit seinem Fahrzeug die Flucht, so die Polizei zur MOPO.

Im Norden: Ein Zeuge merkte sich das Nummernschild

Der Fluchtversuch dauerte allerdings nur kurz: Ein Zeuge hatte sich Nummernschild und Autofabrikat gemerkt und an die Polizei weitergeleitet. So konnte sie den 52-Jährigen schon gegen 15.30 Uhr stoppen. Bei der Festnahme brachte die Polizei den Mann zu Boden und legte ihm Handschellen an – einem Polizeireporter vor Ort zufolge gab es leichte Gegenwehr.

Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam und ist vorläufig festgenommen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. (nf)