Eine Zigarette, ein Knall und das Dach eines Transporters fliegt davon. Doch der Fahrer hat Glück im Unglück.

Bei einer Explosion ist das Dach eines weißen Transporters auf einer Landstraße herausgerissen worden. Christoph Leimig

In Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist der Fahrer eines Kleintransporters bei einer Explosion im Wagen leicht verletzt worden.

In dem Fahrzeug eines Stahl-Betonbau-Unternehmens waren Gasflaschen geladen, als der Fahrer sich auf der Willinghusener Landstraße über der Autobahn 1 am frühen Samstagmorgen eine Zigarette anzündete und die Explosion auslöste, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Explosion bei Barsbüttel: Dach des Autos weggesprengt

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Durch die Explosion sei das Dach des Fahrzeuges weggesprengt worden und ungefähr hundert Meter entfernt auf der Straße wieder gelandet. Das Auto habe allerdings kein Feuer gefangen. Der Fahrer des Autos, zu dem es derzeit nicht mehr Informationen gebe, sei mit dem Verdacht auf ein Knalltrauma in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bei der Sprengung des Daches seien zahlreiche Glasscherben auf die Fahrbahn und mutmaßlich auch auf die darunterliegende A1 gefallen. Die Landstraße sei nach den Reinigungsarbeiten wieder befahrbar. (dpa/mp)