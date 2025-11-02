Fahrer bei Unfall aus Smart geschleudert – schwere Verletzungen

Im Kreis Stormarn in der Nähe von Hamburg verliert ein Mann die Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich. Ersten Erkenntnissen zufolge ist er dabei nicht angeschnallt.

Bei einem Autounfall in Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist ein 29 Jahre alter Mann aus seinem Auto geschleudert worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall schwer verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Lkw-Unfall auf Sylt: 22 Tonnen Muscheln aus dem Graben geborgen

Der 29-Jährige war demnach am frühen Morgen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Den Angaben zufolge überschlug sich das Fahrzeug und landete im Straßengraben. Da der Fahrer nicht angeschnallt war, wurde er durch die Wucht des Unfalls aus dem Auto geschleudert. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. (dpa/mp)