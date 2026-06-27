Ein Pkw mit einer Familie überschlug sich am Samstag auf der Autobahn 23. Ein Rettungshubschrauber konnte glücklicherweise ohne Familie wieder abheben.

Eine Familie hat sich am Samstagnachmittag auf der A23 bei Lägerdorf mit ihrem Wagen überschlagen. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn, da schwere Verletzungen der Beteiligten anfangs nicht auszuschließen waren.

Die Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf wurde gegen 16 Uhr zur unklaren Lage nach einem Unfall auf die A23 zwischen Lägerdorf und Hohenfelde in Richtung Süden alarmiert. Beim Eintreffen wurde ein auf der Seite liegender Wagen festgestellt, die Familie hatte das Auto bereits eigenständig und mit leichten Verletzungen verlassen können.

Initial kam auch der Rettungshubschrauber Christoph 67 hinzu, welcher ohne einen Patienten wieder abheben konnte. Die Einsatzkräfte richteten den Unfallwagen wieder auf und sorgten dafür, dass die linke Spur gegen 16:45 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

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Nach Angabe der Autobahnpolizei könnte Unachtsamkeit des Fahrers zum Unfall geführt haben. Möglicherweise war er wegen des Kindes auf dem Rücksitz abgelenkt und sei dann nach rechts geraten. Beim Gegenlenken prallte der Wagen nach links gegen die Mittelschutzplanke und überschlug sich.