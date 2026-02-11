Der Wasserstand der Ostsee ist so niedrig wie seit 140 Jahren nicht mehr. Für Forschende ist das die Voraussetzung für ein besonderes Ereignis.

Wo ist denn das Wasser? Diese Frage stellen sich derzeit wohl viele Menschen in Schleswig-Holstein, wenn sie auf die Ostsee blicken. Was nach einer friedlichen Winteridylle aussieht, ist in Wahrheit ein historisches Extremereignis. Wo normalerweise Wellen schlagen, liegt der Grund jetzt frei – ein stummes Zeugnis für die 275 Kubikkilometer Wasser, die der Ostsee derzeit fehlen.