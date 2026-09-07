Positive Zahlen für die Wirtschaft im Land vermeldet das Statistikamt Nord. Der Wert der Ausfuhren ist in den ersten sechs Monaten in Hamburg und Schleswig Holstein deutlich gewachsen. Was dahintersteckt.

Die Unternehmen in Hamburg und Schleswig-Holstein haben im ersten Halbjahr 2026 ihre Exporte kräftig gesteigert. Hamburger Unternehmen exportierten Waren im Wert von 29,2 Milliarden Euro – 9,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In Schleswig-Holstein stiegen die Ausfuhren sogar um 13,3 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Nord mitteilte.

Deutliche Zunahmen gab es bei den Ausfuhren von Strom (plus 145,5 Prozent), Mineralölerzeugnissen (plus 77,7 Prozent) und Käse (plus 53,8 Prozent), so die Statistiker. Auch der Export von Wasserfahrzeugen legte stark zu (plus 323,7 Millionen Euro bzw. 3.154,4 Prozent). Die Exporte dieser Warengruppe seien allerdings stark auftragsabhängig und schwankten regelmäßig, hieß es.



Die Niederlande waren demnach mit einem Warenwert von 1,2 Milliarden Euro wichtigstes Abnehmerland. Danach folgten die USA und Dänemark mit Waren im Wert von je 1,1 Milliarden Euro. Mit den wachsenden Exporten reiht sich Schleswig-Holstein in den bundesweiten Trend ein: Im Juni stiegen die deutschen Ausfuhren bereits den fünften Monat in Folge und erreichten einen Rekordwert.

Hamburg exportiert deutlich mehr

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Besonders deutlich erhöhte sich demnach die Ausfuhr von pharmazeutischen Erzeugnissen (plus 315,1 Prozent). Die starke Zunahme könnte durch Vorzieheffekte begründet sein. Schon 2025 gab es Sorgen vor Zöllen auf Medikamente unter US-Präsident Donald Trump. Ebenfalls deutliche Zuwächse registrierten die Statistiker bei Mineralölerzeugnissen (plus 17,7 Prozent) und Gold für gewerbliche Zwecke (plus 39,8 Prozent). Auch bundesweit hatten die Exporte zuletzt deutlich zugelegt.

Hamburgs Unternehmen haben ihre Exporte im ersten Halbjahr deutlich gesteigert – besonders stark legten pharmazeutische Erzeugnisse zu. (Symbolbild). picture alliance/dpa/BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie

Frankreich war das wichtigste Abnehmerland für Produkte aus Hamburg. Die Ausfuhren dorthin summierten sich auf 3,5 Milliarden Euro, vor allem für Luftfahrzeuge und dazugehörige Teile. Nach Österreich gingen Waren im Wert von 2,4 Milliarden Euro und in das Vereinigte Königreich Waren im Wert von 2,2 Milliarden Euro. Die Vereinigten Staaten folgten mit rund 2,0 Milliarden Euro. Ein Großteil der Exporte dorthin waren Wasser- und Luftfahrzeuge.

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Importe nach Schleswig-Holstein sinken

Die Importe nach Schleswig-Holstein sanken im ersten Halbjahr um 8,7 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Hauptgrund waren vor allem weniger importierte Pharma-Erzeugnisse (minus 38,2 Prozent) und Mineralölerzeugnisse (minus 60,3 Prozent).

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Die meisten Importe kamen aus China mit Waren im Wert von 1,9 Milliarden Euro, insbesondere Büromaschinen, Möbel sowie Geräten zur Elektrizitätserzeugung und -verteilung. Es folgten Dänemark und die USA mit 1,6 Milliarden und 1,1 Milliarden Euro, so das Statistikamt Nord.

Importe nach Hamburg wachsen

Die Einfuhr nach Hamburg wuchs im ersten Halbjahr 2026 um 15 Prozent auf 43,8 Milliarden Euro. Luftfahrzeuge waren der wichtigste Treiber, der Wert der eingeführten Flugzeuge und Flugzeugteile stieg um 37,1 Prozent. Die Einfuhr von pharmazeutischen Erzeugnissen erhöhte sich um 261,1 Prozent. Auch die Einfuhren von Erdöl und Erdgas (plus 52,9 Prozent) sowie von Kupfererzen (plus 43,8 Prozent) stiegen deutlich, erklärt das Statistikamt Nord.

Die wichtigsten Herkunftsländer der Hamburger Importe seien die Vereinigten Staaten (5,8 Milliarden Euro), Frankreich (4,9 Milliarden Euro), die Volksrepublik China (4,2 Milliarden Euro) und das Vereinigte Königreich (2,4 Milliarden Euro) gewesen. (dpa/mp)