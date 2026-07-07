In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat ein explosiver Fund einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Passanten hatten am Straßenrand einen mit brennbarer Flüssigkeit gefüllten Kanister entdeckt, an dem eine Lunte angebracht war, und die Polizei alarmiert.

Nach MOPO-Informationen meldete ein Anrufer den Fund gegen 8.55 Uhr am Albert-Schweitzer-Ring. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte fanden einen Kanister mit einer Flüssigkeit vor, an dem eine Lunte angebracht war. Laut Polizei soll versucht worden sein, den Kanister zu entzünden.

Daraufhin entschieden die Einsatzkräfte, den Bereich weiträumig abzusperren und einen Sprengmeister anzufordern. Dieser rückte vom Landeskriminalamt in Kiel an. Ausgerüstet mit einem Splitterschutzanzug und einem Helm untersuchte der Beamte den brisanten Fund.

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Gegenstand und Inhalt waren geeignet, um eine Explosion herbeizuführen

Kurz darauf stand fest, dass der Gegenstand geeignet war, eine Explosion herbeizuführen. Da eine Entschärfung vor Ort nicht möglich war, wurde der Kanister gesichert, abgeklebt und anschließend in einem Spezialfahrzeug zur weiteren Untersuchung zum Landeskriminalamt nach Kiel gebracht.

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Rettungskräfte der Feuerwehr waren in Bereitstellung. NEWS5 / Fabian Höfig

Wie eine Polizeisprecherin auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Herbeiführung einer Explosion eingeleitet.