Explosion in Hochhaus gemeldet: Kind (6) schwer verletzt

Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn): In einer Hochhaus-Wohnung wurde am Donnerstagnachmittag eine Explosion gemeldet. Ein sechsjähriges Kind wurde schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.30 Uhr zu dem Haus an der Straße Schanzenbarg gerufen: In einer der Wohnungen sollte es dem Anrufer zufolge eine Explosion gegeben haben. Daraufhin rückten zahlreiche Feuerwehrkräfte, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt an.

Kind zündet Böller in Wohnung – schwer verletzt

Wie eine Polizeisprecherin auf MOPO-Anfrage sagte, hatte ein Junge (6) in der Wohnung einen Böller gezündet. Der laute Knall war von Anwohnern als Explosion gedeutet worden.

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Nach MOPO-Informationen soll es sich um einen sogenannten Polenböller gehandelt haben, also einen Feuerwerkskörper, der aufgrund seiner extremen Sprengkraft in Deutschland nicht zugelassen ist. Das Kind wurde bei der Explosion schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.