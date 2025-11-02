Explosionen! Schule bei Hamburg brennt lichterloh – Warnung an die Bevölkerung

Explosionen und meterhohe Flammen: Am frühen Sonntagmorgen ist in einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) südöstlich von Hamburg ein Feuer ausgebrochen – die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurden die Einsatzkräfte gegen 5.45 Uhr zur Bertha-von-Suttner-Schule in der Straße Dösselbuschberg alarmiert. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und mehrerer Explosionen rückte auch die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu dem Gebäude aus, teilte ein Sprecher mit.

Drei Schulräume in Flammen – 500.000 Euro Schaden und Warnung

Beim Eintreffen der Retter stand der Chemie- und Physiktrakt der Schule in Flammen. Insgesamt drei Klassenräume brannten laut Polizei lichterloh. Auf Bildern ist zu sehen, wie meterhohe Flammen aus dem Dach und den Fenstern schlugen, während dichter Rauch aus dem gesamten Gebäude drang.

Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge mit etwa 140 Kräften im Einsatz und kämpft gegen die Flammen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist eine Warnung an die Bevölkerung ausgelöst worden. Menschen in Geesthacht wurden dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen abzuschalten.

Der Sachschaden ist enorm und beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mit dpa)