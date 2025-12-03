Aufregung bei Hamburg: Feuerwehr trifft ein – da kommt es zur Explosion

Aufregung in Pinneberg: Eine Explosion hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Einfamilienhaus wurde schwer beschädigt, der Bereich großräumig gesperrt. Was bisher bekannt ist.

Gegen 14.30 Uhr war in einem Einfamilienhaus, das zurzeit renoviert wird, am Thesdorfer Weg eine elf Kilo schwere Gasflasche explodiert. Die Wucht der Detonation riss eine Außenwand auf, das Gebäude gilt nach einer ersten Einschätzung eines Baustatikers und des Technischen Hilfswerks als akut einsturzgefährdet.

Gasflasche explodiert: Helfer nur Sekunden zuvor im Gebäude

Feuerwehr und Rettungsdienst waren zuvor mit zahlreichen Kräften angerückt. Brisant: Die Gasflasche hatte sich entzündet und detonierte nur wenige Augenblicke, nachdem die ersten Helfer das Haus betreten hatten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das betroffene Gebäude könnte nach der mutmaßlichen Explosion einsturzgefährdet sein. Holstein-Report Das betroffene Gebäude könnte nach der mutmaßlichen Explosion einsturzgefährdet sein.

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, das THW prüft die Statik der betroffenen Gebäude. Laut Polizei ist es möglich, dass auch direkt benachbarte Häuser einsturzgefährdet sind. Zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss kam es im Verlauf des Einsatzes zudem zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand unter großer Vorsicht – das Feuer ist inzwischen eingedämmt.

Polizei sperrt Bereich weiträumig ab

Vor Ort sind derzeit 17 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg sowie zwei Rettungswagen. Spezialisten wollen Mess- und Stützkonstruktionen anbringen, um das beschädigte Haus zu sichern. Die Arbeiten dürften mehrere Stunden dauern.

Das könnte Sie auch interessieren: „Polit-Satire“: 17 Beamte bewachen leeren Gefängnistrakt

Der Thesdorfer Weg bleibt zwischen der Richard-Köhn-Straße und der Straße Blauer Kamp vorerst voll gesperrt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln der beteiligten Personen. Die Polizei geht daher derzeit von einem Unglücksfall aus. Weitere Details zur genauen Ursache liegen bislang nicht vor. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich bislang ebenfalls noch nicht abschätzen. (mp)