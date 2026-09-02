In einem freistehenden Haus nahe Neumünster gab es mutmaßlich eine Gasverpuffung. Wer der Tote ist, ist noch ungeklärt. Die Polizei ermittelt.

Explosion am Mittwochmorgen in Dätgen bei Neumünster: In einem freistehenden Haus an der Dorfstraße ist es mutmaßlich zu einer Gasverpuffung gekommen. Im Keller des Gebäudes fanden Einsatzkräfte einen toten Mann.

Gegen 9.20 Uhr waren Feuerwehr und Polizei über eine Explosion in dem Gebäude informiert worden. Einsatzkräfte mehrerer Polizeidienststellen und Feuerwehren machten sich auf den Weg.

Da vor Ort austretende Gase gemessen wurden, mussten Anwohner der umliegenden Häuser zunächst ihre Wohnungen verlassen. Nach Maßnahmen der Feuerwehr konnten sie jedoch zeitnah wieder zurückkehren.

Anzeige

Toter Mann nach Explosion in Dätgen entdeckt

Nachdem die Feuerwehr das betroffene Gebäude freigegeben hatte, wurde das Haus zweimal durchsucht. In einem verschütteten Bereich des Kellers entdeckten die Einsatzkräfte schließlich einen verstorbenen Mann.

Anzeige

Wer der Tote ist und woran er starb, ist bislang unklar. Auch die Ursache der Explosion steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mp)