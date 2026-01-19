Explosion in Wohnhaus im Norden – Mieter verletzt

Alarm am Montag in Kiel: Eine Explosion in einem Wohnhaus hat am Morgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Es gab zwei Verletzte, das Haus wurde geräumt.

Laut Feuerwehr wurde gegen 7 Uhr eine Explosion in einer Erdgeschosswohnung an der Blitzstraße im Stadtteil Gaarden gemeldet. Daraufhin fuhren mehrere Löschzüge und Rettungswagen zum Einsatzort.

Kiel: Druckwelle der Explosion reißt Fenster aus Verankerung

Vor Ort versorgten die Retter zwei verletzte Personen. Eine kam ins Krankenhaus. Durch die Druckwelle der Explosion wurde ein Fenster aus der Verankerung gerissen. Teile davon flogen auf den Gehweg und beschädigten ein geparktes Auto.

Ausgelöst worden sei die Explosion vermutlich von einer Petroleumlampe, aus der Gas ausgetreten sei, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Bewohner mussten das Gebäude verlassen und wurden in einem Bus der Stadtwerke untergebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Ein Fachmann vom Technischen Hilfswerk prüft, ob die Statik Schaden genommen hat.