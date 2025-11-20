Explosion in Firma bei Hamburg: Eine Person schwer verletzt

In einem Gewerbegebiet in Elmshorn ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Zwei Personen wurden jetzigen Informationen zufolge verletzt, eine davon schwer.

Wie die Feuerwehr im Gespräch mit der MOPO berichtete, kam es am Nachmittag zu einer Verpuffung in einer Firma in der Elmshorner Robert-Bosch-Straße. Infolgedessen wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Die Verpuffung war auf das Firmengebäude beschränkt. Eine Außenwirkung hat es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben“, teilte die Polizei mit. (prei)