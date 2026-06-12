Exhibitionist in Elmshorn gefasst – Polizei deckt weitere Verstöße auf

In den Kreisen Pinneberg und Segeberg zeigen verstärkte Polizeikontrollen erste Wirkung: Ein Exhibitionist wird geschnappt. Zudem stoßen Ermittler im Rotlichtmilieu auf mehrere Verdachtsfälle.

Ein Polizist sichert den Eingang eines Rotlichtlokals (Archivbild). picture alliance / imageBROKER | Jochen Tack

Am Mittwoch haben Einsatzkräfte in Elmshorn einen 44-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er soll am Vortag in einer Bahnunterführung sowie im Stadtgebiet mehreren Frauen sein Geschlechtsteil gezeigt haben.

Dank der Hinweise von Passantinnen und der Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst konnte der Mann am Holstenplatz gestellt werden. Nach den Maßnahmen kam er mangels Haftgründen wieder frei, gegen ihn wird ermittelt.

Elmshorn und Pinneberg: Kontrollen im Prostitutionsgewerbe

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Parallel führten Polizei und Zoll in dieser Woche Kontrollen im Prostitutionsgewerbe in mehreren Städten durch, darunter Elmshorn, Pinneberg, Norderstedt und Bad Segeberg.

Dabei trafen die Einsatzkräfte auf sechs Frauen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Sie wurden nach den Maßnahmen entlassen, die zuständige Ausländerbehörde wurde informiert. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (rei)