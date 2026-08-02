Ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses löst einen Großeinsatz bei Hamburg aus. Mehr als 120 Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen.

In dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) brach am späten Samstagabend ein Feuer aus. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden – mehr als 120 Bewohner waren betroffen.

Die Feuerwehr wurde gegen 22.15 Uhr zu dem Haus am Wasserkrügerweg gerufen, bestätigt eine Polizeisprecherin. In dem Keller des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Alle Anwohner mussten das Haus verlassen. Laut Polizei leben dort mehr als 120 Menschen.

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Gegen 1 Uhr war der Einsatz dann beendet und die Anwohner konnten zurück nach Hause. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf die einzelnen Wohnungen übergreifen. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt, sagt die Sprecherin. Der Sachschaden wird zwischen 20.000 und 30.000 Euro geschätzt. (mp)