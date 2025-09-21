Eule sorgt für Großeinsatz an Bahnhof im Norden

Höhenretter der Feuerwehr werden zum Kieler Hauptbahnhof gerufen. Eine Eule hat sich in der Dachkonstruktion verfangen. Die Rettung gestaltet sich schwierig.

Eine Eule hat sich in der Dachkonstruktion des Kieler Hauptbahnhofs verfangen und für einen größeren Rettungseinsatz der Feuerwehr gesorgt. „Aufgrund der Lage in unmittelbarer Nähe zur Oberleitung einer Gleisanlage gestaltete sich die Rettung aufwendig“, teilte das Lagezentrum der Feuerwehr nach dem Einsatz am Vormittag mit. Höhenretter seien angefordert und das Gleis gesperrt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Citynah und dicht am Wasser: Dieser Stadtteil hat Potential

Neun Kameraden waren den Angaben zufolge im Einsatz, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Rettung verlief demnach erfolgreich und die Eule wurde zur weiteren Versorgung an eine Tierarztpraxis übergeben.(dpa/mp)