Eskalierter Mietstreit mit Mistgabeln und Steinen? Zwei Verletzte im Krankenhaus

Am Abend des 18. September kam es in St. Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) auf der Straße Sandleiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Angeblich gerieten zwei Angehörige eines 81-jährigen Vermieters mit dessen Mieter in Streit.

Gegen 18.25 Uhr wurde die Polizei über die Schlägerei informiert. Die Einsatzkräfte trafen einen Vermieter im Rentenalter, zwei seiner Angehörigen und einen Mieter an. Laut Polizei wäre es um Mietstreitigkeiten gegangen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Die Block-Connection: Wie die Familie im Sorgerechtsstreit ihr prominentes Netzwerk nutzte

– Dem Kiez reicht es: Gastronomen gegen Gewalt und Belästigungen

– Klimaschutz: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Volksbegehren

– Rocker-Mord: „Hells Angels“-Gründer trifft nach 52 Jahren die Tochter des Opfers

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Wie der HSV die Wende schaffen will & die Gründe für St. Paulis Höhenflug

– 28 Seiten Plan7: „The Black Rider“ am Altonaer Theater, das große Kino-Finale von „Downton Abbey“ & Kultur-Tipps für jeden Tag

Bei dem Streit sollen auch eine Mistgabel und Steine zum Einsatz gekommen sein. Während Vermieter und Mieter nach Einschreiten der Polizei vor Ort blieben, mussten der 52-jährige Angehörige und seine Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Mein Kind, mein Kind“: Prozess um Messer-Attacke in Hamburger Wohnung

Die Polizei konnte zu den Hintergründen der Tat und weiteren Details der Auseinandersetzung keine Angaben machen. Es sei aber Anzeige erstattet worden.