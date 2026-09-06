In Uetersen kam es nach dem Weinfest zu einer Auseinandersetzung. Ein 21-Jähriger wurde am Hals verletzt, es bestand zeitweise Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt.

Der abgesperrte direkte Tatort in der Wassermühlenstraße, Ort des 41 Uetersener Weinfestes. Hier ist es zu der schweren Körperverletzung gekommen. Gegen etwa zehn Beschuldigte wird ermittelt. Klaus Plath

Mehr als 2000 Menschen hatten am Samstag, 5. September, in Uetersen fröhlich das 41. Weinfest gefeiert. Am bereits dritten Tag. Doch nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung änderte sich die Lage schlagartig. In der Wassermühlenstraße, dem Ort des Volksfestes, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Es war schon nach Mitternacht. Zeitweise waren bis zu 20 Beamte vor Ort und sicherten den Bereich weiträumig ab.

Das Weinfest war zu diesem Zeitpunkt eigentlich bereits beendet. Einige Menschen saßen aber noch an den Tischen zusammen. Die Polizei war – wie schon an den beiden vorherigen Tagen – dauerhaft präsent. Hintergrund ist die allgemeine sicherheitspolitische Lage. Großveranstaltungen mit mehreren tausend Besuchern bringen grundsätzlich ein erhöhtes Gefahrenpotenzial mit sich. Auch am Donnerstag und Freitag hatte es nach Angaben von Sebastian Kratzert, Leiter der Polizeistation Uetersen, bereits mehrere Einsätze gegeben. Allerdings kleinere.

Am Sonntagmorgen aber eskalierte die Situation vor Ort. Um 0.38 Uhr wurde die Polizei zu einer schweren Körperverletzung gerufen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten waren etwa zehn Personen an dem Geschehen beteiligt beziehungsweise werden als Beschuldigte geführt. Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei übernommen.

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Lebensgefahr kann inzwischen ausgeschlossen werden

Was war geschehen? Ein 21 Jahre alter Mann hatte eine schwere Verletzung am Hals erlitten, herbeigeführt mit einem scharfen Gegenstand. Die Polizei wollte keine näheren Angaben zur Tatwaffe machen. Sie geht aktuell mindestens von einer schweren Körperverletzung aus. Das Opfer habe zeitweise in Lebensgefahr geschwebt, hieß es. Der junge Mann musste ebenso wie einer der Beschuldigten in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Inzwischen konnte die Polizei Entwarnung geben: Lebensgefahr besteht für den 21-Jährigen zum Glück nicht mehr. Und: Als Tatwaffe wurde nach Informationen unserer Redaktion ein Weinglas identifiziert.

Entscheidend war offenbar auch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte. Das Uetersener DRK war ebenfalls vor Ort und versorgte den Verletzten. Zudem eilten mehrere Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatzort. Nach Angaben von Nadine Niclausen vom für das Weinfest eingesetzten Sicherheitsdienst Providens, waren Mitarbeiter des Uetersener Unternehmens die ersten, die das Opfer versorgt und die Wunde abgedrückt hatten. Während die medizinische Versorgung lief, begann für die Polizei die aufwendige Rekonstruktion des Geschehens.

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Schlägerei auf Weinfest in Uetersen: Ermittlungen laufen noch

Die Beamten mussten sich zunächst einen Überblick über die Lage verschaffen, Zeugen befragen und den direkten Tatort sichern. Der gesamte Bereich um die Wassermühlenstraße wurde weiträumig abgesperrt und die Spuren wurden gesichert. Mehr als zwei Stunden waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Situation zu klären und erste Ermittlungsmaßnahmen durchzuführen.

Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die Kripo soll nun klären, wie es zu dem Angriff kam und welche Rolle die einzelnen Beteiligten spielten.

Das Geschehen in Uetersen zeigt, vor welcher Herausforderung die Einsatzkräfte bei großen Volksfesten stehen. Trotz der durchgehenden Polizeipräsenz an allen drei Weinfesttagen ließ sich der schwere Vorfall am Sonntagmorgen nicht verhindern. Die Eskalation geschah urplötzlich. (Dieser Text erschien zuerst auf SHZ.de)