Ein Spaziergang am Nordseestrand offenbarte Anfang der Woche einen ungewöhnlichen Anblick: Am Sonntag und Montag sind auf Sylt erstmals in Deutschland subtropische Segelquallen (Velella velella) angespült worden, wie die Schutzstation Wattenmeer mitteilt.

Die fremdartig aussehenden und glücklicherweise harmlosen Quallen sind offenbar im Zuge der Klimaerwärmung in die Nordsee gelangt. Schon Mitte Juli erreichte ein Quallenschwarm aus dem Atlantik die Küste Schottlands. Ab Anfang August wurden Segelquallen an der Westküste Dänemarks entdeckt. Mit Einzelfunden auf Sylt ist die Art nun erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden.

So ordnet ein Meeresbiologe den Fund ein

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Dazu der Meeresbiologe Rainer Borcherding von der Schutzstation Wattenmeer: „Es ist unübersehbar, dass sich nicht nur das Land, sondern auch die Meere aufheizen. Die Segelqualle ist ein harmloser Bote aus dem Süden, dem allerdings auch bald gefährliche Quallen folgen können. Sowohl die Portugiesische Galeere als auch die Mittelmeer-Leuchtqualle können sehr schmerzhafte Verbrennungen verursachen, sobald sie bei uns auftauchen. Die Segelqualle allerdings ist ein niedliches Naturwunder!“

Mit dem schräg gestellten Segel driften sie über die warmen Meere. Rainer Borcherding

Die nun auch auf Sylt gestrandeten Segelquallen driften wie kleine Segelboote mithilfe eines dreieckigen Segels über die warmen Meere. Ihr dunkelblau gefärbter Körper mit Fangtentakeln an der Unterseite umschließt eine ovale Scheibe aus Chitin. Oben darauf sitzt das schräg stehende Segel, das die Qualle vorantreibt. Es gibt zwei spiegelbildliche Varianten der Qualle: Das Segel läuft von links nach rechts wie beim Buchstaben „N“ oder umgekehrt wie beim dänischen „Ø“. Da der Wind die Segelquallen sortiert, haben ihre Schwärme meist alle die gleiche Segelstellung. Der momentan von Schottland und Dänemark kommende Schwarm hat die Segel in Ø-Stellung.

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Segelquallen brauchen im Wasser 14 Grad

Zur Lebensweise der Segelqualle erklärt Borcherding: „Segelquallen kommen weltweit und teils massenhaft vor, sind aber noch schlecht erforscht. Sie fangen kleine Planktonkrebse und Fischlarven und brauchen im Winter etwa 14 Grad Wassertemperatur. Die Qualle gibt winzige Tochterquallen ab, die etwa 1000 Meter tief ins Meer tauchen, sich dort paaren und dann an der Oberfläche neue Segelquallen bilden. Es gibt mehrere Arten von himmelblauen Meeresschnecken, die aus erstarrtem Schleim Schaumflöße bilden und den Quallen hinterhersegeln, um sie zu fressen. Mal sehen, ob diese Veilchenschnecken auch noch in der Nordsee auftauchen.“

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Das Erscheinen wärmebedürftiger Arten in der Nordsee im Zuge des Klimawandels sei ein Phänomen, das seit Anfang des Jahrtausends beobachtet wird und sich zunehmend verstärkt. Fische, Krebse, Muscheln und andere Meeresbewohner, die früher nur westlich des Ärmelkanals vorkamen, dringen in die Nordsee vor, siedeln sich an und werden teils häufig. Diese Zuwanderung hat selten negative ökologische Wirkungen, da die südlichen Arten bereits während des gesamten Eiszeitalters immer wieder vor und zurückgewandert sind und bei ihren nördlichen Nachbarn bereits „bekannt“ sind.

Beobachtungen von gestrandeten Segelquallen oder anderen Strandfunden können bei beachexplorer.org gemeldet werden. Auch die großen Portale observation.org und inaturalist, auf denen die Strandungen der Segelquallen verfolgt werden können, nehmen Fundmeldungen entgegen.