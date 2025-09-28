mopo plus logo
Rettungshubschrauber

Einer der beiden Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber kam. Foto: Christoph Leimig

  • Friedrichsruh

Zwei Biker bei Unfällen verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Kreis Herzogtum Lauenburg ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Kurz darauf ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein zweiter Unfall, bei dem sich ein weiterer Biker verletzte.

Laut Polizei geschah der erste Unfall gegen 12.20 Uhr auf der Landstraße 208 in Höhe von Friedrichsruh, einem Ortsteil von Aumühle. Dort war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer gekommen. Dabei wurde der Biker schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Lebensgefahr wird nicht ausgeschlossen.

Autofahrer übersieht Stauende und kracht in Motorrad

Wenig später ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein weiterer Crash. Die unfallbedingte Sperrung der L208 hatte zu einem Stau geführt. Ein Autofahrer übersah das Ende und fuhr in das Heck eines Motorrades. Der Biker hatte großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Er kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

