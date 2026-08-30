Damit hatten die Teenager wohl nicht gerechnet. Was als Jugendstreich begann, endete mit Freiheitsberaubung und Strafverfahren.

Wegen des Diebstahls von Fruchtgetränken bekamen zwei Jugendliche Ärger mit der Polizei. (Symbolbild) IMAGO/imageBROKER/brand news

Zwei Jugendliche haben aus der Kantine einer Schule in Verden drei große Pakete Capri-Sonnen gestohlen. Doch da endete die Tat noch nicht.

Wegen einer Veranstaltung am Samstag waren die Türen geöffnet. Einer der beiden Diebe ging mit den Fruchtsaftgetränken nach Hause, wo er allerdings von seiner Mutter überrascht wurde, wie die Polizei mitteilte.

Jugendlicher streitet mit Mutter und sperrt sie ein

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Dort kam es dann zu einem lautstarken Streit. Der Jugendliche sperrte schließlich seine Mutter im Badezimmer ein.

Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Beamten befreiten die Mutter aus dem Bad und leiteten Strafverfahren wegen Diebstahl und Freiheitsberaubung gegen den Jugendlichen ein. Und auch aus dem Getränkegenuss wurde nichts: Die Polizei stellte die Capri-Sonnen sicher. (dpa/esk)