Erst brennt der Carport, dann das Dach vom benachbarten Wohnhaus: Großeinsatz

Großeinsatz für die Feuerwehren im Landkreis Rendsburg-Eckernförde: Am Sonntagmittag brannte zunächst ein Carport an einem Einfamilienhaus. Kurz darauf griffen die Flammen auf das Dach eines benachbarten Hauses über.

Was zunächst wie ein Routineeinsatz aussah, entwickelte sich schnell zu einem größeren Brand. Gegen 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Schulsteig in Hamdorf alarmiert, wo ein Fahrzeug in einem Carport brennen sollte. Bereits auf der Anfahrt bemerkten die Retter eine dichte Rauchsäule – ein Hinweis darauf, dass sich das Feuer bereits ausgebreitet hatte.

Flammen erfassen Dach – rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Am Einsatzort bestätigte sich die Lage: Die Flammen hatten vom Carport auf das Dach eines Einfamilienhauses übergegriffen. Weitere Kräfte wurden nachalarmiert, zahlreiche umliegende Feuerwehren rückten an. Rund 70 Einsatzkräfte bekämpften den Brand. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Löscharbeiten dürften sich jedoch noch bis in die Abendstunden hinziehen.