Eröffnung am 1. November: Warum dieses Freibad etwas Besonderes ist

Ein ganzes Dorf packt an, um ein marodes Freibad neu aufzubauen: Drelsdorf in Nordfriesland feiert sein neues Freibad mit einem öffentlichen Anbaden. Was das Projekt für die Dorfgemeinschaft bedeutet.

Ausgerechnet am 1. November ist ein neues Freibad im Kreis Nordfriesland in Betrieb genommen worden: Nach monatelangem Einsatz und unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden ist das neue Freibad in Drelsdorf fertiggestellt. Diesen Erfolg feierte die Dorfgemeinschaft mit einem öffentlichen Anbaden – bei zehn Grad Celsius Wassertemperatur.

Die Außentemperatur betrage elf Grad, sagte Bürgermeister Tim Friedrichsen in seiner Eröffnungsrede vor rund 100 Menschen, die an das Becken gekommen waren. Mehrere Dutzend Männer und Frauen trauten sich ins sehr kühle Nass.

2400 Helferstunden ermöglichten Neubau

Der Neubau ersetzt das alte, marode Schwimmbecken aus den 1960er-Jahren. Rund 1,4 Millionen Euro wurden investiert – viele Bau- und Außenarbeiten übernahmen Ehrenamtliche selbst und sparten so erhebliche Kosten ein. Neun Monate vergingen seit dem Abriss des alten Bads, insgesamt kamen mehr als 2400 Helferstunden zusammen, so die Gemeinde.

Eine Frau schwimmt zur Eröffnung im neuen Schwimmbad Drelsdorf im Kreis Nordfriesland.

Das neue Bad soll nicht nur für Badespaß sorgen, sondern auch ein Treffpunkt für Jung und Alt sein. Kinder sollen dort künftig Schwimmen lernen können. Zudem wird das Freibad durch Photovoltaik und eine Luftwärmepumpe energieeffizient betrieben.

„Dass wir nun wirklich ins Wasser können, ist ein unglaublicher Moment für uns alle“, sagte die Vorsitzende des Schwimmbad-Fördervereins, Julia Braatz. Friedrichsen sprach von einem „Meilenstein für die ganze Region“ und lud die Bürgerinnen und Bürger ein, das neue Freibad zu besichtigen. Die große Saisoneröffnung mit Festprogramm soll im kommenden Jahr folgen. (dpa/mp)