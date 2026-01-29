mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Auto

Eines der beschädigten Autos in Pinneberg ist ein leistungsstarker Pick-up: der Dodge Ram. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

  • Pinneberg

Bei Hamburg: Dodge, Mercedes und Porsche zerkratzt – mehr als 100.000 Euro Schaden

Die Täter schlugen auf dem Gelände eines Autohauses zu: In Pinneberg sind insgesamt zwölf Fahrzeuge beschädigt worden. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagnachmittag bei zwölf Fahrzeugen der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt mehr als 100.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Waffenkontrolle am Hauptbahnhof: Schreckschusswaffe, Messer – und eine Festnahme

Betroffen waren Autos und Camper, die auf dem Gelände des Autohauses an der Straße Am Hafen geparkt waren. Es handelte es sich um die Fabrikate Mercedes, Porsche, VW, Ford und Dodge. Hinweise auf den oder die möglichen Täter liegen bislang nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen der Vorfälle, sich zu melden. Hinweise an Tel. (04101) 498-0. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test