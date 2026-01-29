Bei Hamburg: Dodge, Mercedes und Porsche zerkratzt – mehr als 100.000 Euro Schaden

Die Täter schlugen auf dem Gelände eines Autohauses zu: In Pinneberg sind insgesamt zwölf Fahrzeuge beschädigt worden. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagnachmittag bei zwölf Fahrzeugen der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt mehr als 100.000 Euro.

Betroffen waren Autos und Camper, die auf dem Gelände des Autohauses an der Straße Am Hafen geparkt waren. Es handelte es sich um die Fabrikate Mercedes, Porsche, VW, Ford und Dodge. Hinweise auf den oder die möglichen Täter liegen bislang nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen der Vorfälle, sich zu melden. Hinweise an Tel. (04101) 498-0. (dpa/mp)