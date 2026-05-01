Er wollte nur seine Pfeife anzünden – 91-Jähriger in Lebensgefahr

Bei einem Unfall hat sich ein 91-jähriger Raucher im Kreis Ostholstein lebensgefährliche Brandverletzungen zugezogen. Er kam nach Hamburg ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei wollte der Mann in der Gemeinde Dahme am Donnerstagabend seine Pfeife anzünden und geriet dabei selbst in Brand.

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Seine Tochter sei kurz danach bei ihm vorbeigekommen, habe die Notsituation erkannt und erste Löschversuche unternommen. Die Feuerwehr sowie weitere Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber eilten zu Hilfe. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann in eine Klinik in Hamburg gebracht. (dpa)