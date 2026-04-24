Er verschwand spurlos am See: Wer hat Daniel M. gesehen?

Seit dem Abend des 15. April wird der 35-jährige Daniel M. aus dem Kreis Pinneberg vermisst. Zuletzt wurde er am Krupunder See in Halstenbek gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, die bislang jedoch erfolglos blieben. Auch zu den Umständen seines Verschwindens gibt es derzeit keine Erkenntnisse.

Daniel M. ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat kurze, dunkle Haare. Er trägt einen Kinn- sowie Oberlippenbart und hat mehrere Tätowierungen.

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Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizei zu melden.

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Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie die Kriminalpolizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 602 1112 entgegen. (rei)