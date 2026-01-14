Er trug Badehose und Schwimmbrille: Toter Mann in beliebtem Ostseeort gefunden

Am Dienstag sind zwei Passanten während eines Spazierganges in Kellenhusen, bei Grömitz, auf einen Toten gestoßen. Der Tote trieb in der Nähe der Seebrücke in der Ostsee.

Nachdem sie die Person aus dem Wasser gezogen hatten, riefen sie die Rettung. Die Sanitäter konnten nur noch den Tod des mit Badehose und Schwimmbrille bekleideten Mannes feststellen.

Leiche in Kellenhusen: Mann war in der Ostsee schwimmen

Der Tote wurde als 35-Jähriger aus Kassel identifiziert. Er hatte eine Ferienwohnung gemietet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Rucksack mit Kleidung und einem Handtuch wurde bereits am Montag von anderen Spaziergängern gefunden. Sie brachten den Rucksack mitsamt den Schuhen zur Touristeninformation. Durch die persönlichen Gegenstände sowie einen Schlüsselbund konnten die alarmierten Polizeibeamten den Toten identifizieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Fund an der Alster – Toter in Zelt entdeckt

Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, aber die Polizei konnte noch keine Hinweise auf Fremdverschulden finden. (ehl)