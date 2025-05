Er hielt sich zuletzt in Hamburg auf: Polizei sucht diesen mutmaßlichen Einbrecher

Die Polizei und Staatsanwaltschaft in Lübeck fahnden öffentlich nach einem mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann soll im vergangenen Jahr Straftaten in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) begangen und sich zuletzt in Hamburg aufgehalten haben.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um den 51-jährigen Manolito Mettbach. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt.

Lübeck: Polizei sucht diesen mutmaßlichen Einbrecher

Die Tat soll er 2024 in Geesthacht begangen haben. Mettbach hat den Ermittlern zufolge keinen festen Wohnsitz und hielt sich zuletzt in Schleswig-Holstein und Hamburg auf.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ein „Hells Angel“ packt aus: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand stirbt“

„Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand stirbt“ Die Akte Block : Erschütternde Details zum Entführungsfall

: Erschütternde Details zum Entführungsfall Carlotta (16), Pflegefall : Warum Sylts medizinische Versorgung dem Teenager zum Verhängnis wurde

Warum Sylts medizinische Versorgung dem Teenager zum Verhängnis wurde Hamburg entdecken : Geheimtipps für die schöne Jahreshälfte

: Geheimtipps für die schöne Jahreshälfte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wie HSV-Boss Stefan Kuntz die historische Saison erlebte & Gewinner und Verlierer beim FC St. Pauli

die historische Saison erlebte & beim FC St. Pauli 20 Seiten Plan7: Spektakuläres „Mission Impossible“-Finale, Abschied vom Thalia-Ensemble & Kultur-Tipps für jeden Tag

Da die bisherige Fahndung keinen Erfolg brachte, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Mann. Beschrieben wird er wie folgt: Manolito Mettbach ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, und trägt schwarzes, dichtes Haar.

Das könnte Sie auch interessieren: In Polizei-Gewahrsam verstorben: Familie äußert sich erstmals

Zeugen, die den Gesuchten gesehen haben oder Kontakt zu ihm hatten, werden gebeten, ihn nicht anzusprechen. Stattdessen sollen sie sich bei der Kriminalpolizei in Lübeck unter der Rufnummer (0451) 1310 melden. (doe)