Tragischer Unfall im Kreis Stormarn: Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer gerät in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal mit einem SUV zusammen. Seine Freunde kämpfen noch um sein Leben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Rethwisch und Klein Boden ist am Sonntagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Jugendliche war gemeinsam mit Freunden unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Bike verlor.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der junge Fahrer gegen 18.40 Uhr auf der L87 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Volvo-SUV, in dem vier Menschen saßen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Motorrad unter dem Wagen eingeklemmt wurde.

Motorrad kollidiert mit SUV: Rettungshubschrauber im Einsatz

Anzeige

Die Begleiter des 17-Jährigen reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Großaufgebot von Rettungsdienst, einer Notärztin und eines Rettungshubschraubers eilte zur Unfallstelle. Trotz aller Bemühungen erlag der Jugendliche noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Insassen des SUV kamen vorsorglich in ein Krankenhaus, konnten dieses aber noch am Abend wieder verlassen. Die Freunde des Verstorbenen wurden von Notfallseelsorgern betreut. Die L87 blieb bis weit nach Mitternacht voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des tragischen Unfalls.