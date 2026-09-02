Fünf Bullen waren am Dienstag in Steinburg ausgebüxt. Eines der Tiere lief in Richtung A23.

Ein Bulle wurde am Dienstagabend an der A23 im Kreis Steinburg erschossen. Die Autobahn blieb vorsichtshalber für mehr als eine halbe Stunde zwischen den Anschlussstellen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen in beide Richtungen gesperrt.

Der ungewöhnliche Vorfall begann nach Angaben der Polizeileitstelle Elmshorn in Bokelrehm (Kreis Steinburg), als fünf Bullen aus unbekannten Gründen ausbüxten und den Polizeieinsatz auslösten. Eines der Tiere war dabei hochaggressiv und lief gegen 20 Uhr in Richtung Autobahn, weshalb die Beamten die A23 vorsichtshalber in beide Fahrtrichtungen sperren ließen.

Da der Bulle im weiteren Verlauf nicht zu bändigen war, musste das Tier vor Ort durch einen Jäger neben der Autobahn erschossen werden. Die Sperrung konnte wenige Augenblicke später wieder aufgehoben werden, da das tote Tier auf einer Weide lag und keine Gefahr mehr für Verkehrsteilnehmer darstellte.