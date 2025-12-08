Der Pendlerfrust im Kreis Pinneberg ist groß, sowohl auf der Straße als auch auf Schienen. Wer aber mit Pascal Mundt in der S1 oder S3 unterwegs ist, hat meist gleich bessere Laune. Wir haben den besonderen Fahrer getroffen, dessen Stimme inzwischen viele Bahnkunden zwischen Pinneberg und Wedel kennen.

Nächste Haltestelle: Pinneberg, Endstation der S3. Die Fahrgäste im Wagen starren auf ihr Handy. Oder aus dem Fenster, an dem der Regen in scheinbar endlosen Streifen hinunterrinnt. Draußen ist es grau und ungemütlich. Schleswig-Holstein-Herbst halt. Und dann schallt da plötzlich statt der gewohnten automatischen Ansage eine gut gelaunte Männerstimme aus den Lautsprechern.