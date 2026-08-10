Der Wechsel an der Spitze des Bundesverkehrsministeriums gibt dem Natur- und Klimaschutz an der Ostsee Rückenwind.

Ohne Nutzungsgebühren: Der neue Bundesverkehrsminister Bilger lässt Seegraswiesen an der Ostsee durch Ehrenamtliche nun doch kostenfrei anpflanzen. Uli Kunz

Der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) beendet, was an der Küste als Stück aus dem Tollhaus empfunden worden ist: Ehrenamtliche Taucher können Seegraswiesen künftig nun ausdrücklich anpflanzen, ohne dafür Nutzungsgebühren an die Staatskasse zahlen zu müssen.

„Die Wiederansiedlung von Seegraswiesen liegt aus Sicht der Bundesregierung im öffentlichen Interesse“, betont Bilgers Ministerium in einer jetzt veröffentlichten Mitteilung. Sie sei ein wichtiger Baustein, um die Klimaziele zu erreichen und den Umwelt- und Meeresschutz zu verbessern. Das Verkehrsressort verweist auf die hohe CO₂-Speicherfähigkeit von Seegraswiesen. Zudem böten diese Biotope einen Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, nähmen Nährstoffe auf und bremsten Wellen.

Brandbriefe von Naturschutzverbänden

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Mehrere Renaturierungsprojekte vor Schleswig-Holsteins Ostseeküste lagen zuletzt auf Eis, weil die dem Verkehrsministerium unterstehende Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) sich querstellte. Die wollte ehrenamtlichen Tauchgruppen für das Anpflanzen neuer Seegraswiesen Entgelte und Gebühren in Rechnung stellen. Die WSV ging davon aus, dass es sich bei der Anlage um eine Nutzung von Bundeswasserflächen handele und deshalb Vorschriften wie für andere, etwa kommerzielle Nutzungen angewendet werden müssten.

Dagegen waren mehrere Naturschutzverbände aus Schleswig-Holstein und der Tauchsport-Landesverband mit öffentlichen Brandbriefen Sturm gelaufen, unter anderem an Bilgers Amtsvorgänger Patrick Schnieder, ans Bundesumweltministerium sowie Bundes- und Landtagsabgeordnete. Die Protestler hatten von einem „Fall für Satiresendungen“ gesprochen. Die Nutzungsentgelte hätten pro Fläche je nach Größe auf mehrere tausend Euro jährlich hinauslaufen können.

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Bündnis für Neuanpflanzungen in der Ostsee

Die Wiederanlage der ökologisch hochwertigen Flächen, überwiegend im Flachwasser der Ostsee, wird von der Kieler Meeresforschungseinrichtung Geomar koordiniert. Für die händische Unterstützung hat es eine Kooperationsvereinbarung mit dem Tauchsport-Landesverband abgeschlossen. Alle beteiligten Taucher werden dafür eigens von der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd geschult. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)