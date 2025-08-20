Eltern im Kreis Pinneberg fragen sich, ob eine Zusage für einen Kita-Platz überhaupt noch etwas wert ist. Denn eine Zusage für einen Kita-Platz bedeutet noch lange nicht, dass man auch wirklich einen Platz erhält. Grund ist der dramatische Mangel an Fachkräften, der nicht nur den Ausbau der Angebote bremst, sondern auch den laufenden Betrieb gefährdet. Was bedeutet das für Familien und Kinder – und welche Lösungsansätze gibt es für die Zukunft?









