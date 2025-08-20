mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Kinderrucksäcke hängen in der Garderobe einer Kita

Einen Kita-Platz zu bekommen, ist für Eltern im Kreis Pinneberg eine Herausforderung. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

  • Pinneberg

paidEltern verzweifelt: Kita-Krise bei Hamburg – mehr als 1000 Plätze fehlen

Eltern im Kreis Pinneberg fragen sich, ob eine Zusage für einen Kita-Platz überhaupt noch etwas wert ist. Denn eine Zusage für einen Kita-Platz bedeutet noch lange nicht, dass man auch wirklich einen Platz erhält. Grund ist der dramatische Mangel an Fachkräften, der nicht nur den Ausbau der Angebote bremst, sondern auch den laufenden Betrieb gefährdet. Was bedeutet das für Familien und Kinder – und welche Lösungsansätze gibt es für die Zukunft?




Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test