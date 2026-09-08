Nach einem Austausch von Ampelfiguren sollen in Elmshorn bald auch gleichgeschlechtliche Paare zu sehen sein. Gegen den Vorschlag hagelt es im Internet Kritik.

Statt Liebe gibt es in Elmshorn nun einen Shitstorm aufgrund der neuen geplanten Ampelmännchen picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Die Grünen in Elmshorn in Schleswig-Holstein wollten auf Ampeln gleichgeschlechtliche Paare zeigen – und haben damit einen Shitstorm geerntet. Auf der Plattform Instagram sammelten sich unter einem Beitrag des Ortsverbands zu dem Antrag Hasskommentare und Anfeindungen gegen Politiker.

„Es ist Wahnsinn, was sich in diesen gut 48 Stunden unter diesen Beiträgen abgespielt hat“, schrieb der Grünen-Stadtverordnete Sven Herrmann in einem Instagram-Post. Dazu teilte er Kommentare, die sich unter dem Post seines Ortsverbands zum Antrag gesammelt hatten. Darin heißt es zum Beispiel „Habt ihr keine anderen Themen?!“ oder „Geistige Verblödung im Endstadium“.

Grüne erfahren Welle an negativen Kommentaren

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„Und das wegen eines Antrags, der nur für mehr Liebe an Elmshorns Ampeln sorgen soll“, schrieb Herrmann weiter. Die Welle an Negativität in den Kommentarspalten könne und wolle man nicht so stehen lassen.

Vor einigen Tagen hatten die Elmshorner Grünen in einem Beitrag geschrieben, ein klares Zeichen setzen zu wollen: „Wir fordern Ampelfiguren in verschiedenen Geschlechterkombinationen. Dazu stellen wir im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 10.09. einen entsprechenden Antrag zur Abstimmung“, hieß es in einem Post.

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Demnach sollen die Motive sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Paare darstellen. Dadurch könnten Vielfalt und unterschiedliche Lebensformen im öffentlichen Raum sichtbarer werden, so die Argumentation. Die Grünen verweisen in ihrem Antrag zudem auf den Anstieg queerfeindlicher Straftaten.

Gleichgeschlechtliche Ampelfiguren sind nicht neu

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Ähnliche Ampelmotive gibt es bereits in anderen Städten Schleswig-Holsteins, seit einigen Jahren etwa in Lübeck oder in Flensburg. Auch dort sollen die Motive unterschiedliche Lebensformen beziehungsweise Paare sichtbar machen. (dpa/mp)