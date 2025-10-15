Viel zu schnell unterwegs: Polizei stoppt SUV-Raser im Norden

Raser in Elmshorn: Die Polizei hat einen SUV gestoppt, der viel zu schnell unterwegs gewesen sein soll.

Zivile Polizeikräfte hatten den BMW am Dienstagabend auf der Hamburger Straße angehalten. Der Fahrer soll zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zeitweise soll der BMW mit etwa Tempo 130 innerorts in Richtung der A23 unterwegs gewesen sein. Offiziell sind auf der Hamburger Straße 50 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Im Bereich der Wittenberger Straße stoppten die Beamten den hochmotorisierten SUV. Unbestätigten Angaben zufolge war ein Polizist im Zuge des Vorfalls leicht verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Details dazu gibt es noch nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Arbeit durfte der Fahrer die Fahrt fortsetzen.