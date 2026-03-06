Wohnung in Flammen – Mann erleidet Verbrennungen, Katze gerettet

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am Freitagmorgen in einer Wohnung ein Sofa in Brand geraten. Der Bewohner erlitt dabei schwere Verbrennungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Seine Katze wurde gerettet.

Zu dem Einsatz kam es laut Feuerwehrsprecher Michael Bunk gegen 8.10 Uhr an der Straße Uhlenhorst in Elmshorn. Von dort hatten Nachbarn Flammen und Rauch aus einer der Wohnungen gemeldet. Weil Menschenleben in Gefahr waren, rückten rund 21 Einsatzkräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, an.

Elmshorn: Bewohner in Spezialklinik geflogen

Feuerwehrleute retteten einen Mann (45) aus den Flammen. Er hatte lebensgefährliche Verbrennungen erlitten und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Zudem wurde eine Katze in Sicherheit gebracht und mit Sauerstoff versorgt.

Das könnte Sie auch interessieren: Verfolgungsjagd bei Hamburg – Mann rast im Mercedes mit Tempo 130 durch die Stadt

Im Anschluss daran wurde das Tier von der Polizei zu einem Tierarzt gebracht. Erst nach gut einer Stunde war der Brand in dem Elmshorner Mehrfamilienhaus gelöscht. Die Kripo ermittelt die Brandursache.