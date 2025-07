Elfjähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen: Ein elfjähriger Junge ist auf der Landesstraße 317 in der Gemeinde Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) von einer Autofahrerin angefahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Gegen 7 Uhr war der Junge auf dem Radweg der L 317 in Richtung Jarplund unterwegs. Zwischen der Dorfstraße Munkwolstrup und der Straße Am Krug, auf Höhe einer Bushaltestelle, wollte er die Fahrbahn überqueren. In diesem Moment näherte sich die Frau in ihrem Ford Fiesta und erfasste den Jungen frontal.

Elfjähriger lebensgefährlich verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass der Elfjährige lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, stand jedoch unter Schock.

Das könnte Sie auch interessieren: Messerstecherin vom Hauptbahnhof: „Sie wirkte ruhig und entspannt“

Die Polizei sperrte die Landesstraße für rund eine Stunde voll. Wie es genau zu dem schweren Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Die Beamten rekonstruieren nun den Ablauf des Unfalls. (apa)