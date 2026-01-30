Zu viele Eisschollen! Elbfähre stellt Fahrten ein

Wegen Eisgangs und Ostwetterlage pausiert die Elbfähre Glückstadt Wischhafen. Was das für Reisende zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen bedeutet. Auch in anderen Teilen der Elbe gibt es Probleme.

Bis kommenden Dienstag stellt die Elbfähre Glückstadt Wischhafen wegen treibender Eisschollen ihre Fahrten ein. Auch die aktuelle Ostwetterlage behindere den Betrieb, teilte das Unternehmen FRS Elbfähre auf seiner Website mit. Die Lage werde täglich neu bewertet. Die Fähre verbindet die beiden Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Normalerweise verkehrt die Fähre etwa alle 30 Minuten ab Wischhafen und Glückstadt.

Elbfähre eingestellt: Eisbrecherflotte kann nur noch bei Hochwasser auslaufen

Auch weiter flussabwärts sorgen Schnee und Eis für Probleme: Die in Geesthacht stationierte Eisbrecherflotte konnte zuletzt nur noch bei Hochwasser auslaufen. Der Grund: Aktuell fließen deutlich weniger Liter Wasser als sonst die Elbe hinunter. Bei zu niedrigem Wasserstand könnten die Schiffe auf Grund laufen.

Mitte Januar hatte „Tanja” trotz Eisschollen auf der Elbe die Fahrt über den Fluss wieder aufgenommen. (Archivbild) Philipp Schulze (dpa) Mitte Januar hatte „Tanja” trotz Eisschollen auf der Elbe die Fahrt über den Fluss wieder aufgenommen. (Archivbild)

Nach Schneefall und Dauerfrost hatten sich auf der Elbe bei Geesthacht meterhohe Eisberge aufgetürmt. Verantwortlich für das Spektakel: die in Geesthacht stationierte Eisbrecherflotte. Sie kämpft seit Tagen gegen eine massive Eisbarriere am Stauwehr und spaltet die Eisdecke in kleinere Eisberge – bei Niedrigwasser stranden die Eisbrocken dann am Ufer.

Bereits Anfang Januar zwang Wintersturm „Elli“ die Elbfähren „Amt Neuhaus“ und „Tanja“ für mehrere Tage zur Pause. Grund waren Sturm und Eisgang auf der Elbe. Die „Tanja“ verbindet Darchau (Landkreis Lüneburg) mit Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg), während die kleine Auto- und Personenfähre „Amt Neuhaus“ zwischen Bleckede und Neu Bleckede pendelt. (dpa/mp)