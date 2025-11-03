Einsatz wegen Schlägerei: Mann stört Polizei – Beamter verletzt

Streifenwagen fahren zu einer nächtlichen Auseinandersetzung in Neumünster. Bei ihrer Arbeit stört sie wiederholt ein Mann. Es bleibt nicht bei Beleidigungen.

Bei einem Einsatz wegen einer Schlägerei in der Innenstadt von Neumünster ist ein Polizist leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger beleidigte Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen gegen 4.15 Uhr bei der Aufnahme des Sachverhalts und kam einem Platzverweis nicht nach, wie die Polizei berichtete. Beim Versuch der Beamten, den Mann aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam zu nehmen, leistete der 32-Jährige derartigen Widerstand, dass ein 25 Jahre alter Polizist eine Prellung der Hand erlitt.

Mehrere Streifenwagen-Besatzungen waren wegen der körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Menschen im Einsatz.

Der Mann, der die Beamten nach Polizeiangaben wiederholt bei ihrem Einsatz störte, hatte demnach offensichtlich nichts mit dem ursprünglichen Sachverhalt zu tun. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands und Beleidigung. (dpa)