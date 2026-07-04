Auf der A1 bei Hamburg prallt ein BMW frontal in das Heck eines Lasters. Es gibt einen Verdacht.

Der BMW lag nach dem Unfall auf der Seite und musste aus dem Graben gehoben werden. C. Leimig

Nach einem Unfall am Samstag auf der A1 bei Stapelfeld (Kreis Stormarn) schleuderte ein BMW in einen Graben neben der Autobahn. Der Fahrer wurde verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann aus Hamburg kommend in Richtung Norden unterwegs. Gegen 7 Uhr raste er frontal in das Heck eines vor ihm fahrenden Lastwagens.

Größerer Stau

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Durch den Crash schleuderte das Fahrzeug von der Straße, fuhr einen Baum auf dem Grünstreifen um und landete seitlich liegend im Graben.

Die A1 wurde zunächst in nördlicher Richtung voll gesperrt. Später führte die Polizei einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es kam zu größeren Staus.

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Der Autofahrer wurde behandelt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute Salz auf ausgelaufene Kraftstoffe, fegte Trümmerteile auf. Am Lkw entstand größerer Schaden am Heck.

Die Polizei durchsuchte den BMW, in dem auch der Airbag ausgelöst war. Geprüft wird nun, ob Sekundenschlaf den Unfall verursacht hat.