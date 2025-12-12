In mehr als 40 Jahren hatten sich die Bewohner der Insel Amrum an ein böllerfreies Silvester gewöhnt. Ruhesuchende und Haustierbesitzer aus ganz Deutschland nahmen teils lange Wege auf sich, um dem Lärm und Dreck auf dem Festland zu entfliehen. Auf der Insel Föhr sollte Feuerwerk in diesem Jahr erstmals tabu sein. Doch nun, drei Wochen vor Silvester, hat ein Gericht die Verbote völlig überraschend gekippt. Hotelbesitzer, eine Vertreterin der Inselfeuerwehr und Händler haben der MOPO erzählt, wie sie versuchen, sich das Geknalle dennoch vom Hals zu halten. Derweil triumphiert der Hersteller, der gegen das Verbot geklagt hatte.





