Einbruch, Schwerter-Diebstahl und Unfallflucht unter Drogen: 15-Jähriger in Haft

Vom Einbruch bis zur Crash-Flucht: Eine Spur von Straftaten führt die Polizei im Norden zu einem Jugendlichen.

Ein 15-Jähriger soll in Lübeck eine ganze Serie von Straftaten begangen haben – und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Jugendliche steht im Verdacht, mit anderen Jungs im Alter von 11 bis 15 Jahren, in einen Firmenkomplex an der Schwartauer Allee eingebrochen zu sein. Dort wurden Räume einer Kampfsportschule verwüstet und unter anderem Bargeld, Getränke und mehrere Kampfschwerter gestohlen. Über Videoaufnahmen kam die Polizei der Gruppe auf die Spur

Bargeld aus Tierfachgeschäft gestohlen

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Anschließend soll er in einem Tierfachgeschäft einen Autoschlüssel entwendet und einen blauen Opel Corsa gestohlen haben. Mit dem Wagen verursachte er einen Unfall, prallte gegen ein geparktes Auto und einen Kiosk – und flüchtete.

Bei seiner Festnahme hatte der 15-Jährige ein Klappmesser und Reizgas dabei, stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss und besitzt keinen Führerschein.

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Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen. (dpa)