Einbruch per Kamera entdeckt – Täter bei Flucht geschnappt

Dreister Einbruch im Kreis Segeberg: Eine Hausbesitzerin beobachtet live per Kamera, wie Täter in ihr Zuhause eindringen – die Polizei schnappt einen von ihnen noch vor Ort.

In der Nacht zu Samstag erhielt eine Frau gegen 1.40 Uhr eine Benachrichtigung auf ihr Handy: Die Überwachungskameras zeigten zwei Männer, die gewaltsam in ihr Haus in Hardeke eindrangen. Die Frau war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause und alarmierte sofort die Polizei.

Mehrere Streifenwagen rückten an: Einen der Täter konnten die Beamten noch beim Fluchtversuch festnehmen. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann aus Georgien. Er wurde später mangels Haftgründen wieder entlassen.

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Der zweite Einbrecher konnte trotz Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, entkommen – vermutlich mit einem Auto. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung an die Telefonnummer (04101) 2020. (rei)