Einbruch in Schule bei Hamburg: Mehr als 100 Laptops gestohlen

Im Kreis Segeberg sind Unbekannte in ein Schulzentrum eingebrochen und haben eine große Menge an Laptops erbeutet.

Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Laptops im Unterricht (Symbolbild). picture alliance/dpa | Marijan Murat

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag in der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark im Schulzentrum Süd in Norderstedt. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude und brachen dort mehrere Klassenräume auf.

Gezielt durchsuchten sie Rollcontainer, in denen sich die Geräte für den Unterricht befanden, und entwendeten eine dreistellige Anzahl an Laptops.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: Schwere Explosion in Mehrfamilienhaus: Fenster und Türen aus den Rahmen gerissen – ein Toter

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (040) 528060 zu melden. (rei)